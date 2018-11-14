Rallide şampiyonluk yarışı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2018 sezonunun şampiyonu bu hafta sonu belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyon 15-18 Kasım tarihlerinde Avustralya’da belli olacak. Bu hafta sonu Coffs Harbour kentinde gerçekleşecek sezonun son yarışı öncesi zirvede yoğun bir rekabet yaşanıyor.

12 yarış sonunda pilotlar klasmanında ilk sırada Red Bull sporcusu Sebastien Ogier yer alıyor. Son 5 yılın dünya şampiyonu Fransız pilot, son yarışlardaki başarılı performansıyla geriden gelip tekrar zirveye yerleşti. 204 puanla ilk sırada yer alan Ogier’i, bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville takip ediyor. Belçikalı pilot, Avustralya Rallisi öncesi zirveden sadece 3 puan geride bulunuyor. Üçüncü sırada ise Türkiye Rallisi’ni de kazanan Estonyalı pilot Ott Tanak 181 puan ile yer alıyor.

Son yıllarda ilk kez bu şekilde birbirine yakın puanlarla girilen son yarış öncesi pilotlar da heyecan yaşıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, "Bu baskıdan hoşlanıyorum. Baskı kariyerime ilk başladığım andan beri hep var. Hatta o dönemlerde kendimi kanıtlamak zorunda olduğum için daha çok vardı. Şimdi ise dünya şampiyonluklarım var. Artık daha rahatım. Son yarış öncesi zirvede büyük bir rekabet var. Son yıllarda son yarışa bu kadar az puan farkıyla girilmemişti. Her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğunu elde etmek isteyen Thierry Neuville ise, “Bana göre az bir puan farkla son yarışa ikinci sırada girmek daha iyi. İlginç bir yarış olacak. Avustralya’daki parkuru yakından biliyoruz. Geçen sene burada biz kazandık. Yine başarılı olarak şampiyon olmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.