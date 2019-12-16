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Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı
SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevine yapan 1999/4 Tertip...
Genel 16.12.2019, 16:47
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SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı.
Geçgel, hastane morgu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.
Törene, Geçgel'in ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve il protokolü katıldı.
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