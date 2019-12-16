Son Dakika

Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevine yapan 1999/4 Tertip...

Genel 16.12.2019, 16:47
2
Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevine yapan 1999/4 Tertip Piyade Er Mustafa Geçgel (25) geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Geçgel, hastane morgu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Törene, Geçgel'in ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve il protokolü katıldı.

#hayatını kaybeden asker #Sivas
Yorumlar (0)
banner287
banner269
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:46
Öğle 12:42
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@