Son Dakika
Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması girişimlerinden endişeliyiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyduklarını söyledi.
Genel 22.11.2019, 15:41
MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, NATO ve ABD'nin askeri faaliyetlerini değerlendirdi.
Putin, NATO'nun ülkesinin sınırları yakınlarında askeri siyasi altyapısını güçlendirdiğine dikkati çekerek, "NATO'nun, askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyuyoruz. Bu koşullarda uluslararası alandaki değişiklikleri analiz ederek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda askeri alandaki potansiyelimizi geliştirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Uzayın hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.
7°
kapalı
Namaz Vakti 23 Kasım 2019
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:33
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:51