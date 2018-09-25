Pursaklar'da zabıtadan kantinlerde denetim

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okul kantinlerinde zabıta ekiplerince denetim yapılıyor.

Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında kantinlerdeki ambalajlı ürünlerden, kırtasiye malzemelerine kadar her ürün titizlikle inceleniyor.

Kantin işletmecilerine uyulması gereken kuralları hatırlatan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in de talimatıyla öğrencilerin sağlığının korunması için denetimlerin sık sık yapılacağını söyledi.

Okullarda öğrencilerin aldığı eğitimin yanı sıra onlara sunulan kantin hizmetlerini de çok önemsediklerini ifade eden Ay, denetimlerde çoğu kantinde kurallara uyulduğunun belirlendiğini, eksikleri tespit edilen kantin işletmecilerine gereken uyarıların yapıldığını aktardı.