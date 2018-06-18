Pursaklar'da şehit ailelerine ziyaret

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Babalar Günü kapsamında ilçedeki iki şehidin babalarını ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ile 2004 yılında Mardin’de şehit olan Rıfat Uç'un babası Ahmet Uç'u iş yerinde ziyaret eden Çetin, şehitlerin yokluğunu hissettirmeme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

2011'de Hakkari Çukurca'da şehit olan Yunus Yılmaz'ın babası Hasan Yılmaz'ı da ziyaret eden Çetin, ziyarette yaptığı konuşmada, "Babalar Günü'nde ve bayramda aziz şehitlerimizin emanetlerini yalnız bırakmadık. Rabbim ailelere sağlıklı ömür versin. Şehitlerimizden de razı olsun" diye konuştu.



