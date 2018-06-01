Pursaklar'da ramazan etkinlikleri sürüyor

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi, ilçede ramazan etkinliklerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan etkinlikleri Şehit Salim Akgül Parkı'nda yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla devam etti.

Pursaklar halkı, gece geç saatlere kadar sanatçıların konserleriyle eğlendi.

Belediye Başkanı Selçuk Çetin, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, "24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izni ve milletimizin teveccühü ile başkan yapacağız. AK Parti'mizi de Meclis'te güçlü şekilde temsil edeceğiz." dedi.

AK Parti iktidarlarıyla Türkiye'nin yaşadığı değişimi anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Durmadan çalışacağız. İhanet odaklarına fırsat vermeyeceğiz. Rabbim bu milleti devletsiz ve vatansız bırakmasın. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Fitne fesat çıkarmak isteyenlere fırsat vermeden 24 Haziran'da vatan, millet ve bayrak sevgisi olan Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan yapacağız, parlamentoda da güçlü olacağız."



