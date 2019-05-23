Pursaklar'da ramazan etkinlikleri

ANKARA (AA) - Sanatçı Coşkun Sabah, Pursaklar ilçesinde ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Sabah, Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Mütevaziliğiyle ve kişiliğiyle bir ekol olan Coşkun Sabah'a bizlere yaşattığı duygular için teşekkür ediyorum." dedi.

Sabah ise konserin çok güzel geçtiğini belirterek, "Eğlenceli, hüzünlü, duygulu, karma, güzel bir konser oldu. Beni dinlemeye gelen Pursaklar halkına ve beni sizle buluşturan Ertuğrul başkana teşekkür ediyorum." diye konuştu.