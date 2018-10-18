Pursaklar'da belediyeden çiçeklendirme çalışması

ANKARA(AA) - Pursaklar Belediyesince ilçe genelinde yürütülen yeşil alan çalışmalarına kışlık çiçekler dikilerek devam edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir meydanları, kavşaklar, refüjler, park ve bahçeler, sosyal tesis çevreleri, hizmet binaları, yürüyüş yolları gibi çok sayıda alanda çiçek dikim çalışması yürüten Pursaklar Belediyesi, ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor.

Saray Mahallesi'ndeki Selçuklu Meydanı'nda işçileri ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, çalışmalar hakkında bilgi alıp işçilerle çiçek dikti.

Bu tür çalışmaların çevreye estetik bir görüntü kazandırdığını belirten Çetin, vatandaşların huzur ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Çetin, çevreci belediyecilik anlayışıyla büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, "Devlet hastanemiz ve yüzme havuzumuzun hizmete girmesiyle ilçemizdeki bütün eksikleri tamamlamış olacağız. Yeni bir ilçeyiz, çok eksikler vardı. Hepsini teker teker tamamladık. Hemşehrilerimizin destekleri ve duaları bizlerin hizmet aşkını arttırıyor. İnşallah daha güzel hizmetler yapacağız." açıklamasında bulundu.