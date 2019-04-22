PTT'den çocuklara özel ücretsiz 23 Nisan kartı

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlanması amacıyla Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ülke genelinde ücretsiz kart kampanyası düzenledi.

Bu kapsamda PTT Gölbaşı Şubesi yetkilileri Şahin Sevim İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, kart dağıttı. Öğrenciler de sevdikleri kişilere mesaj yazdıkları kartları postaladı.

Çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis Başkanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Belediye Başkanı, Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Jandarma Komutanlığına da kart gönderdi.

3. sınıf öğrencisi Ali Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a gönderdiği kartta, çocukların hep gülmesi ve dünyada barışın olması dileğini ilettiğini söyledi.

Mesajında, "Keşke her gün çocuk bayramı olsa. Çocuklar ağlamasın, hep gülsün. Dünyamızdaki savaşlar bitsin, barış olsun." ifadelerini kullanan Aygün, kampanya için PTT'ye teşekkür etti.

4. sınıf öğrencisi Zeynep Gülben Çarkçı ise tüm çocukların bayramını kutlayarak kendilerine bu fırsatı veren PTT'ye teşekkürlerini iletti.



