Protokol üyeleri öğrencilerle zeka oyunu oynadı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da protokol üyeleri, öğrencilerle çeşitli zeka oyunları oynadı.

Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu tarafından organize edilen programda, Çankırı protokolü ile öğrenciler, çeşitli zeka oyunları oynamak için bir araya geldi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, burada yaptığı konuşmada, organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kendisinin oyunda yenildiğini belirten Aktaş, "Çünkü çok genç taze bir beyin var. Ben yaşlanmışım artık. Sude'ye yenildik ama bundan dolayı hiç üzgün değilim. Sude'nin yenmesinden dolayı çok mutluyum. Çocuklarımızın bu tür oyunları oynamasından çok mutlu oldum. Çalışmayı düzenleyen okulumuzun yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ederim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de çocukların oyun çağında hayatı öğrendiğini anlatarak, "Bizim çocukluğumuzda farklı oyunlar vardı. Bugün farklı zeka oyunları var. Çocuklarımız bu oyunları oynayarak hayatı kavrıyorlar. Bir lisemizde de öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili kurslar açtı, yaygınlaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir proje ortaya koyacağız." diye konuştu.

Etkinliğin ardından öğrenciler, protokol üyelerine hediyeler verdi.



