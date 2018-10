KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, görevde bulundukları 10 yıl süresince önemli projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Terme ve Ankara caddelerindeki esnafı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Bahçeci, Kırşehir'in çok hızlı bir büyüme sürecinin içine girdiğini, son 10 yılda daha modern ve yaşanabilir bir kent sunduklarını belirtti.

Bahçeci, kalkınan ve gelişen Kırşehir için üreten bir belediye oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşımızı her zaman memnun etmektir. Kırşehir'de görevde bulunduğumuz 10 yıl süresince önemli projeleri hayata geçirdik. Altyapı çalışmalarımız bitti. Bu şehrin artık modern ve kalıcı bir altyapısı var. Projelerimiz devam ediyor. Her yerde yoğun bir şekilde asfalt çalışmalarımız var. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız sürüyor. Ahi Evran Külliye Projemiz de hızla devam ediyor. Projelerimizi tek tek hayata geçirdik. Sorumluluğumuzda olan bütün hizmetleri en uç noktadaki mahallelere kadar götürüyoruz. Susuz, kanalizasyonsuz, yolsuz bir mahalle bırakmadık. Her mahallemiz yaşanabilir konumdadır. Arzumuz, Kırşehir’in huzur içerisinde yaşanılabilir bir yer olmasıdır."