Prens Charles Çanakkale’de

İstanbul’da düzenlenen Barış Zirvesine katılan İngiltere prensi Charles, Çanakkale Kara Savaşları’nın 100’üncü yıl törenlerine katılmak üzere özel uçakla Çanakkale’ye geldi.Çanakkale Kara Savaşlarının 100. Yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi ve İngiliz Helles Anıtı’nda düzenlenecek olan törenlere katılacak olan İngiltere Prensi Charles, özel uçakla İstanbul’dan Çanakkale’ye geldi. Prens Charles’ı hava limanında Çanakkale Valisi Ahmet Çınar karşıladı. Prens Charles, havaalanından, geceyi geçirmek üzere, iskelede kendisini bekleyen hücumbota binerek Çanakkale Boğazında demirleyen İngiliz Donanmasına ait Bulwark zırhlısına geçti. Prens Charles’in havaalanından İskeleye gidişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis kordonu arasında hücumbota binerek İngiliz zırhlısına geçen Prens Charles, daha önce gelen küçük oğlu Prens Harry ile birlikte geceyi burada geçirecek. Prens Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Şehitler abidesi ve İngiliz Helles anıtında düzenlenecek törenlere katılacak.