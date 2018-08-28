Poşetin içinden sikke ve objeler çıktı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

Bucakışla karayolu Esentepe Kavşağında uygulama yapan Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yanlarından yaya olarak geçen bir kişiyi hareketlerinden şüphelenerek durdurdu.

Şüphelinin kimlik kontrolü ve üst aramasını yapan jandarma, D.A.Y'nin (25) elindeki poşette tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 445 sikke ve 199 çeşitli obje ele geçirdi.

Zanlı, gözaltına alındı.



