Polisten hayat kurtaran müdahale

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de usturayla kendisini yaralayan kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin evinde kesici aletle kendisine zarar verdiği ihbarını aldı. Eve giden ekipler, aşırı kan kaybeden E.K'yi (35) yaralı halde buldu.
Polisin ekiplerinin etkisiz hale getirdiği E.K, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Müdahale sırasında usturayla elinden yaralanan polis memuru, Yunus Emre Devlet Hastanesinde ayakta tedavi gördü.