Polisler üniversite öğrencilere terör ve terör örgütlerini anlattı

YOZGAT (AA) - Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında Bozok Üniversitesi kampusunda öğrencilere yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Stantta bulunan görevli polis memurları, öğrencilere terör ve terör örgütleri hakkında çeşitli bilgiler vererek olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ne yapmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

El Ele Güvenli Geleceğe bilgilendirme standının cuma gününe kadar açık kalacağını belirten emniyet ekipleri, güvenli ve huzurlu bir gelecek için bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Polisler öğrencilere ayrıca not defteri ve kalem hediye etti.