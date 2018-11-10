Polisin havadaki gözü kural ihlallerini affetmiyor

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Ankara-Eskişehir kara yolunda hız ihlali yapan, kemer takmayan ve seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücüler, polisin havadaki gözü gibi çalışan helikopterler tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire başkanlıkları ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ankara-Eskişehir kara yolunda helikopter destekli trafik denetimleri yapıldı.

AA ekibinin de katıldığı denetimler sırasında, helikopterdeki yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde araç içerisindeki sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edildi.

Öte yandan cep telefonu ile konuşan araç sürücüleri de tek tek belirlendi. Kontroller sırasında bazı sürücülerin hız ihlali yaptıkları saptandı.

Kural ihlali yapan sürücülerin araç bilgileri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafikten sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından yerdeki ekiplere iletildi. Eskişehir yolundaki trafik kontrol noktalarında durdurulan hatalı sürücülere, ihlal ettikleri kurala göre para cezası uygulandı.

- Havadan denetimler devam edecek

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için kontroller artarak devam edecek.

Denetimler sayesinde otoyol ve şehirler arası kara yollarında, seyir halinde cep telefonu kullanma, kemer takmama, sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama ya da park gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale ediliyor.