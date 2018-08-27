Polis memuru silahıyla kendini yaraladı

ANKARA (AA) - MHP Genel Merkezi önündeki görevli koruma polisi, kulübe içerisinde silahının kazara ateş alması sonucu başından hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Müdürlüğüne bağlı polis memuru A.Ç'nin MHP Genel Merkezi önündeki kulübede silahı kazara ateş aldı.

Başından hafif yaralanan A.Ç, meslektaşları ve parti görevlileri tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



