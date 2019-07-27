Polis Karapınar'da alkollü eğlence mekanlarında denetim yaptı

KONYA (AA) - Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan alkollü eğlence mekanlarında denetim yaptı.



Denetim ekibi İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden kalkan polis araçlarıyla toplu halde denetim yapılacak mekanlara yöneldi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba başkanlığında Karapınar Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde tutuklama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Yapılan denetimde alkollü mekanlarda çalışanların ve müşterilerin kimlikleri kontrol edildi. Müşterilere ait otomobillerin sorgulaması yapıldı.



Bu yerlerde müşteri olarak bulunan ve mekanlardaki bayanlar olmak üzere 150 kişi GBT kimlik kontrolünden geçirildi. Eğlence yerlerinde sigara içilip içilmediği, mutfakların hijyenik olup olmadığı kontrol edilerek eksiklikler bulunan yerlere uyarı yapıldı, bazı yerlere de para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürü Akbaba, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada bu tür denetimler sürecektir." dedi.

