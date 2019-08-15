Polis, freni arızalı yolcu otobüsünün trafiğe çıkmasını engelledi

- Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki polis denetiminde, Antalya'ya gidecek yolcu otobüsünün fren sisteminin arızalı olduğu, sürücüsünün önceki seferinde yasal sınırdan fazla süre araç kullandığı ortaya çıktı - Aracın çıkışına izin verilmemesi nedeniyle firmanın tahsis ettiği başka bir otobüsün sürücüsünün alkollü olduğu belirlenerek her iki şoför hakkında yasal işlem uygulandı