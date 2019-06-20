Polatlı'ya ASKİ'nin suyu akacak

ANKARA (AA) - "Polatlı İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi"ne başlandığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvedik-Bağlıca alt geçidi arasındaki birinci etabı oluşturan projenin hayata geçirilmesi için ihalenin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ içme suyunun Polatlı ilçesinde kullanılmasını sağlayacaklarına dikkati çekerek, "İvedik, Etimesgut, Sincan, Temelli, Polatlı İçme Suyu Ana İletim Hattı" projesi için ASKİ tarafından hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Ana ihale hattının üç etaptan oluştuğunu ve ilk etabı için ihaleye çıkılacağını belirten Yavaş, İvedik Arıtma tesislerinden ASKİ suyunun şehir şebekesine verilmeye başlanacağını ve Polatlı ilçesine kadar devam edileceğini kaydetti.

Mansur Yavaş, proje kapsamında 106 kilometre uzunluğunda isale hattı döşeneceğini ifade ederek, "İvedik-Etimesgut arasında 28 kilometre uzunluğundaki ilk hattın yapım çalışmaları için ASKİ 17 Temmuz’da ihaleye çıkacak. ASKİ tarafından Polatlı’ya getireceğimiz suyun sağlıklı ve temiz bir şekilde musluklardan akıtılması için eskiyen veya yetersiz olan mevcut şehir şebeke hattını da proje kapsamında yeni baştan döşeyeceğiz. Altyapı yenileme çalışmalarını projeye paralel olarak gerçekleştirileceğiz." ifadelerini kullandı.

- "2021 yılında tamamlanacak"

Yapım çalışmalarına ağustos ayında başlanacak projenin 3 etaptan oluştuğunu bildiren Yavaş, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam hat uzunluğunun 106 kilometre olacağı projede, bu yıl ihale edilecek ikinci etap Sincan Saraycık’tan Temelli Malıköy’e kadar 56 kilometre uzunluğunda olacak. 2020 yılında ihalesi gerçekleştirilecek 25 kilometre uzunluğundaki 3 etap ise isale hattı Malıköy-Polatlı arasında inşa edilecek. Projenin 3. etabının da tamamlanmasının ardından 2021 yılı içinde ASKİ’nin suyunu Polatlılıların musluklarından akıtmayı hedefliyoruz."

- "Polatlı'ya 20 bin metreküp içme suyu"

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı da, proje ile isale hattına 2 bin 200 çapında çelik borular döşeneceğini belirterek, "ASKİ’nin Polatlı’ya vereceği su miktarı nüfusa orantılandığında 20 bin metreküp civarında olacak. Ankara’ya verilen suyun 1 milyon 300 bin metreküp olduğunu düşünürsek, verilecek su miktarı mevcut su miktarının yüzde 1,5’lik kısmına denk gelecek." değerlendirmesinde bulundu.