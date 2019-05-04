Plastik şişirme makinesine sıkışan işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta plastik şişirme makinesine sıkışan işçi, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan İsmail Şeker (43), bakımını yaptığı plastik şişirme...