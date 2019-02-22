Peugeot Sport Engineered 508 Concept ile yenilikçi performans

İSTANBUL (AA) - Peugeot, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobilini dünyaya tanıtacak.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Sport tasarımcıları teknik olarak Peugeot 508 Hybrid’in bir türevi olan Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobilini geliştirirken bugüne kadar Peugeot otomobillerinde benzeri görülmemiş bir performansı, düşük emisyon salınımı ile mümkün kılan ve görsel olarak da şık ve atletik bir tasarıma sahip olan bir spor otomobile hayat verdi.



Yüksek performanslı bir elektrikli otomobil serisi geliştireceğini açıklayan Peugeot, söz konusu yeni serinin ilk üyesi olarak Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobili dünyaya tanıtacak.

"#UNBORING THE FUTURE" yaklaşımıyla heyecan uyandıran otomobiller üreten Peugeot benzersiz bir sürüş deneyimi sunan elektrikli otomobile uygun bir tasarıma imza atıyor.





- Her koşulda etkileyici bir hızlanma performansı kullanıma sunuluyor





Peugeot GT ve GTi serileri zaten HYBRID ve HYBRID4 modellerinin sunacağı yüksek performans seviyelerini sunuyor. Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobili bunu daha da ileri taşıyor.

Peugeot Sport mühendisleri benzersiz bir ivmelenme performansı elde etmek için üç motorun (önde bir adet PureTech 200 ve bir adet 110 HP elektrik motoru ve arkada 200 HP elektrik motoru motor), iki güç kaynağının ve dört tekerlekten çekişin gücünü birleştirdi.

Sport modunda termal ve elektrik güç kaynakları 190 km/s hıza kadar kullanıma sunulurken böylece her koşulda etkileyici bir hızlanma performansı kullanıma sunuluyor.

Dinamik ve gösterişli tasarımıyla 20 inçlik jantlar sadece etkileyici bir görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda frenlerin daha çabuk soğumasına katkı sağlıyor. Engineered 508 Concept otomobili bünyesinde barındırdığı teknolojilerle söz konusu performans-verimlilik dengesini daha da ileriye taşıyor.

Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobili, markanın yeni üst sınıf elektrikli araç serisi kavramını en iyi şekilde karşılıyor ve tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor.