'Pençe Harekatı'nda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, patlayıcı ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Harekatta terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralarda, 2 doçka uçaksavar silah, 950 adet 23,5 milimetrelik doçka mühimmatı, 5 AK-47 tüfek ile 260 adet mühimmatı, bir adet RPG-7 roketatar, 3 antitank roketatar mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 5 şarjörü,10 adet el bombası, 51 çuval amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesine el koyuldu.
Muhabir: Muhammed Ali Toruntay