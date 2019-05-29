"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden Şevki tutuklama, Topçu ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.
Abdullah Şevki ve Alaattin Topçu, hakimlikteki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.