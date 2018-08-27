Patlayan cep telefonu yaraladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi, cebindeki telefonun patlaması sonucu yaralandı.

İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için memleketi Suşehri'ne bağlı Akşar köyüne gelen Yunus Emre Yıldırım (21), köyde düzenlenen asker eğlencesi programına katıldı.

Yıldırım, cebinde bulunan telefonunun ve pantolonunun alev aldığını fark etti. Telefonu çıkartmak isteyen Yıldırım'ın sağ elinde ve bacağında yanık oluştu. Arkadaşlarının yardımıyla yanan telefon cebinden çıkartılan Yıldırım, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım, AA muhabirine, bir anda cebinde ısınma hissettiğini söyledi. Telefonun hangi sebepten patladığını bilmediğini belirten Yıldırım, "Bir anda cebimde aşırı bir sıcaklık hissettim, elimi attığımda elim yandı. Bunu fark eden arkadaşlarım da cebimde bulunan telefonumu çıkarttılar ve yer attılar. Cebimde herhangi bir yakıcı madde yoktu." dedi.



