Partilerin milletvekili listelerinde dikkat çeken isimler

- İYİ Parti'nin listesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve eski Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yer aldı - Eski HDP Milletvekili Altan Tan ve eski hakim Tanju Güvendiren Saadet Partisi'nin listelerinden milletvekili adayı gösterildi - Vatan Partisi listesinde emekli Tümamiral Soner Polat ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur'a yer verildi