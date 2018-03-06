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Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

Papua Yeni Gine'nin Porgera şehrine 112 kilometre mesafede 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

06 Mart 2018 Salı 20:37
Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem
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WELLINGTON (AA) - Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Papua Yeni Gine'nin doğusundaki Porgera şehrinin 112 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı ve maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Artçı depremlerin devam ettiği bölgede 5,1 ve 5 olan iki deprem daha yaşandığı belirtildi.

Depremin meydana geldiği bölgede nüfus yoğunluğunun az olduğu kaydedildi.

Porgera şehrine 89 kilometre mesafede 25 Şubat'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Mustafa Deveci

Anahtar Kelimeler:
DepremDünya
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