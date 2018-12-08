Palyatif Bakım Merkezinde sona doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Palyatif Bakım Merkezinin tescil işlemleri tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Müdürlüğü, Yahyalı Belediyesi işbirliği ve hayırsever desteği ile yapımına geçen ay başlanan ve ilçeler içerisinde ilk olmasıyla dikkat çeken Yahyalı Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde sona gelindi.

İnşaatı ve tefrişatı tamamlanan Palyatif Bakım Merkezinin tescil işlemleri, 6 Aralık'ta İl Sağlık Müdürlüğü İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi sorumlusu Şube Müdürü Ahmet Yerli, Kayseri Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan ve birim personeli Saniye Ceyhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Tescil işlemleri tamamlanan Palyatif Bakım Merkezi, ileriki günlerde vatandaşların hizmetine açılacak.