Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden iftar daveti

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, siyasetçi, yabancı misyon şefleri ve medya mensupları için iftar programı düzenledi.

Pakistan'ın kültürel çeşitliliği ve mirasının anlatıldığı "Muhteşem Pakistan" belgeselinin tanıtım töreninin ardından, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in yanı sıra Ankara'daki yabancı misyon şefleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, Pakistan topraklarının çok geniş bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, ülkesinin dünyanın her yerinden turiste çeşitli imkanlar sunabileceğini söyledi.

Ülkesinin güçlü kültürel miras, çeşitli dini ve ruhani zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Qazi, "Öyle bir ülke ki yeşil ovaları ve etkileyici çölleri olan büyüleyici bir yer Pakistan." dedi.

Qazi, ayrıca, Pakistan'ın dünyanın ilk üniversitelerinden birine ev sahipliği yaptığını da hatırlattı.



Pakistan'ın kültürel mirasının ve çeşitliliğin anlatıldığı "Muhteşem Pakistan" belgeselinin 5 bölümden oluştuğu bilgisini veren Qazi, belgeselin TRT Belgesel ekranlarında seyirciyle buluştuğunu kaydetti.

- "Her iki ülke birbirine ihtiyaç duyduğunda kenetlenmiştir"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz da Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluğun çok uzun yıllara dayandığına işaret ederek, "İki ülke arasındaki dostluk öyle bir dostluktur ki, her iki ülke birbirine ihtiyaç duyduğunda kenetlenmiştir." dedi.

Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Pakistan Stratejik Eylem Planı çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dost ülke Pakistan’ın turizm çalışmalarında stratejik partner olarak yer alıyoruz. En kısa zamanda heyetimizle birlikte Pakistan'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Pakistan şaşırtıcı bir ülke"

Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Şahin de Pakistan'la bağının eskiye dayandığını, 7 yıl Pakistan'da yaşadığını ve lisans ile yüksek lisans eğitimi aldığı bilgisini paylaşarak, "Pakistan şaşırtıcı bir ülke. Kafanızda küresel algı merkezleri tarafından kötü resmedilmiş bir tabloyla uçarsınız İslamabad, Karaçi veya Lahor'a. Pakistan'a ilk adımınızı attığınız anda ruhunuzu okşayan huzurlu bir hava karşılar sizi ve şaşırırsınız." diye konuştu.

Pakistan'ın doğal, mütevazi ve onurlu insanların yaşadığı bir ülke olduğuna vurgu yapan Şahin, "Bir insanı ve bir ülkeyi kalbiniz nasıl görmek isterse beyininiz öyle şekillendirir. Ben böyle bir Pakistan'ı gözlerimin önünde ve ruhumda çok sevdim." dedi.



Konuşmaların ardından Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, Muhteşem Pakistan belgeselinin sunucusu Tomris Burcu Çelik'e hediye takdim etti.