Pakistan'da hükümet karşıtı eylemciler İslamabad'ı terk ediyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da muhalefetin başkent İslamabad'daki hükümet karşıtı protestoları sona erdirip ülke geneline yayma kararının ardından iki haftadır oturma eylemi yapan muhalifler kenti terk etmeye başladı.

Hükümeti protesto eden muhalefet partilerinin başını çeken İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman dün yaptığı açıklamayla İslamabad'ın Peşaver Mor bölgesindeki oturma eylemini sona erdirme ve protestocuların ülke genelinde önemli otoyolları kapatma kararını açıklamıştı.

Kararın ardından dün gece oturma eyleminin yapıldığı Keşmir otoyolu ve çevresini boşaltmaya başlayan eylemciler bu sabah da kurdukları çadırları toplamaya devam etti.

Protestoları ülke geneline yayma kararı alan muhalefet partilerinin yol kapatma kararına protestoları destekleyen Pakistan Halk Partisinden (PPP) olumsuz yanıt geldi.

Ülkenin ekonomik ve ticari başkenti Karaçi'nin bulunduğu Sindh eyaletinde iktidarda bulunan PPP'nin eyalet Enformasyon Bakanı Said Gani, yol kapatmalara izin vermeyeceklerini belirterek, "Eğer bir grup hükümeti protesto için halkın yaşantısını zorlaştıracak yol kapatma eylemlerine girişirse buna müsaade etmeyiz. Vatandaşın rahatsız olmasını engellemek ve günlük ticari hayatın devamını sağlamak eyalet hükümeti olarak görevimizdir." dedi.



