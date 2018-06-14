Özhaseki'den Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ramazan ayında oluşan manevi iklimin on bir ay boyunca yurdumuz ve dünya üzerinde hakim olması en büyük temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajında Ramazan-ı Şerif'i tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özhaseki, "Ramazan ayı dayanışmanın, kardeşliğin, fedakarlığın ve en önemlisi de empati kurarak muhasebe yapmanın diğer adıdır." ifadelerini kullandı.

İçerisinde Kadir Gecesi'ni barındırmasının, Ramazan'ın kıymetini daha da artırdığına dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında oluşan manevi iklimin on bir ay boyunca yurdumuz ve dünya üzerinde hakim olması en büyük temennimizdir. Cenabıhakk tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramınızı tebrik eder, insanlığa ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabıhakktan niyaz ederim."