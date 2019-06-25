Özel öğrencilerden Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta eğitim gören özel öğrenciler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
El sanatları eğitimi alan özel öğrencileri kabul eden Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, engelli bireylerin aldıkları kursların onların sosyal hayata katılmaları ve el becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.
Özel öğrencilerin aldıkları eğitim sonucu ortaya güzel eserler çıkarmasının engellilerin neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:
Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, özel öğrenciler, desteklerinden dolayı Vali Akın'a teşekkür ederek kendi el emeği hediyelerini takdim etti.