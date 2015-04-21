(Özel Haber) Uçkun Satarak Okul Harçlıklarını Çıkarıyorlar

Van karayolundaki birinci tünel mevkisinde satarak hem okul harçlıklarını çıkartıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.Kırıkdağ Köyü Şehit Yarbay Mesut Koru İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrenciler, aile fertlerinin işsiz olduğunu belirterek, kendilerinin ise hafta sonları dağlara çıkarak topladıkları uçkunları karayolu üzerinde durdurdukları araç sürücülerine satarak okul harçlıklarını çıkarttıklarını belirtti. Karayolunda hızla geçen araçları durduran öğrenciler, uçkunun destesini 5 TL’den sürücülere sattıklarını ifade etti. Salih Turan isimli öğrenci, bölgede meydana gelen olaylardan dolayı köylerinden göç ettiklerini belirterek "Sonra valilik tarafından Hakkari-Van karayolu kenarındaki Kırıkdağ köyüne yerleştirildik. Köyde hemen herkes işsizdir. Bizlerde harçlığımızı ve aile bütçemize katkıda bulunmak için dağlarda topladığımız uçkunları satıyoruz” şeklinde konuştu.Yolda duran sürücüler ise, öğrencilere destek amaçlı uçkun aldıklarını söyledi.