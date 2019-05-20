Özel gereksinimli bireylere özel diş tedavisi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında özel gereksinimli bireylere yönelik uygulanacak diş tedavisi protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Dr. Hasan Canpolat Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Vali Salih Ayhan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recai Zan ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.

Programda konuşan Vali Ayhan, protokolün önemine değinerek, “Bu protokolün amacı, il müdürlüğümüz denetiminde faaliyetlerini sürdüren 6 özel bakım merkezinde yatılı bakım hizmeti alan özel gereksinimli bireylerin ağız ve diş sağlığı tedavilerinin yaptırılması, özel düzenlemelere sahip poliklinik şartlarında hizmet almaları, sıra beklemeksizin asistan ve uzman hekimlerce tedavilerinin gerçekleştirilmesidir.” dedi.

15 Temmuz Şehitler Kliniğinde, bireylerin ağız ve diş sağlığı taraması ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen diş tedavilerinin yapılmasının planlandığını hatırlatan Vali Ayhan, protez, implant ve ortodontik tedavi masraflarını ise hastaların karşılayacağını aktardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise 15 Temmuz Şehitler Kliniği’nin kurulduğundan bu yana Sivas Valiliği ile yapılan birçok protokole hizmet verdiğini anımsatarak, “Öncelikle şehit yakınları ve gazilerimize verdiğimiz bu hizmet milli eğitim ve müftülük ile devam etti. Bugün de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile özel gereksinimli bireylere yönelik bir protokol gerçekleştiriyoruz, hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan tarafından protokol imzalandı.