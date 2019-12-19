Özbekistan'lı iş insanları Karaman'da
KARAMAN (AA) - Özbekistan'dan bir gurup iş insanı Karaman'da, Karaman Organize Sanayi Bölgesini gezerek Karamanlı iş insanlarıyla bir araya geldi.
Karaman OSB Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Karaman OSB Başkanı Kemal Boynukalın, Özbek heyetini Karaman'da görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.
Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok uzun bir geçmişe dayandığını ifade eden Boynukalın, şunları kaydetti:
Boynukalın'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Özbekistan Büyükelçilik Başkatibi Bahodir Nazarov, Özbekistan'ın da Karaman gibi tarım ve gıda şehri olduğunu söyleyen Nazarov, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Teknolojik olarak Türkiye'nin geldiği noktalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İlk planda ürettiğiniz ürünleri sizden satın almak sonrasında bu ürünleri Özbekistan’da üretmeyi planlıyoruz. Bunun için Karamanlı iş insanlarınıı ülkemize davet ediyoruz. Oradaki şartlara imkanlara baksınlar. Hangi yatırımlar yapılabilirse işbirliği ile yapalım. Sizlere her türlü yardımı vermeye hazırız. Ortak bulabiliriz, teşvik verebiliriz. Ülkemizde yapacağınız yatırımın boyutuna göre ciddi destek ve teşviklerimiz var. Özbekistan ile ticaret yapmak isteyen iş insanlarımızı Ankara’da büyük elçiliğimizde detaylı görüşmeye bekliyoruz."
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