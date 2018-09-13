KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, vatandaşlarla buluştu.

Beyşehir Belediyesinin çarşamba günleri düzenlediği halk günü toplantıları sürüyor.



Halkın istek, şikayet, öneri ve beklentilerinin dile getirildiği toplantılarda, makamının kapılarını randevusuz açan Belediye Başkanı Özaltun, aktarılan sorunlara birim müdürleri ile yapılan istişare ve değerlendirmelerle çözüm buluyor.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların istek ve taleplerine çözüm ürettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan gelen farklı fikir ve önerileri dikkate aldıklarını vurgulayan Özaltun, "Bundan sonraki yapacağımız belediye çalışmalarımıza bu şekilde yön vermeye, ışık tutmaya çalışıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyemizin kapıları zaten her zaman vatandaşlarımıza açık bulunuyor. Bu halk günü toplantılarının bir özelliği ise randevu vermeden halkımızla çözüm odaklı bir buluşma programı olması. O yüzden, göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm buluşmaları çok önemsiyoruz." dedi.

