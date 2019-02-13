Otomobille kaçan hırsızlık zanlılarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da belirli aralıklarla küçükbaş hayvanlarının çalınması üzerine geceleri babasıyla nöbet tutmaya başlayan kişinin, ahırına yaklaşan otomobile ateş açması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Abdullah K. (26), son 3 ayda ahırdaki 13 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine babasıyla sırayla nöbet tutmaya başladı.

Sabaha karşı tanımadığı 3 kişinin otomobille ahıra yaklaştığını gören Abdullah K. tüfekle araca doğru yöneldi. Abdullah K'yi fark eden otomobildeki şüpheliler Emre U. (28), Emre A. (22) ve Ömer A. (28) geldikleri kiralık araca binip hızla kaçmaya başladı.

Bunun üzerine Abdullah K, tüfekle otomobile doğru ateş açtı. Yaklaşık 500 metre ileride bir ağaca çarparak duran otomobildeki Emre U. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Emre A. ile Ömer A. ağır yaralandı. Yaralılar Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah K, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Kayahan, gazetecilere, olayın sabaha karşı yaşandığını söyledi.

Mahallede hayvancılıkla uğraşan Abdullah K'nin 3 ayda 13 küçükbaş hayvanının çalındığını belirten Kayahan, "Mahallemizde başka kişilerin de hayvanları çalındı. Yaşanan bu hırsızlıklar üzerine mahalleli ayakta ve sabaha kadar 'malım gitmesin' diye nöbet tutuyordu." dedi.

Hırsızlık şüphelilerinin geceleri mahallede gezdiğini anlatan Kayahan, "Bu sabaha karşı da hayvan çalmak için ahıra geliyorlar fakat hayvan sahiplerini görünce kaçmaya çalışıyorlar. Aracın arkasından da silah atılmış." diye konuştu.

Ölen Emre U'nun, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçundan 4 sabıka kaydının olduğu öğrenildi.