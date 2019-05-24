Otomobilin el freni kutusunda uyuşturucu bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin fren kutusuna uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen uyuşturucunun Kırşehir'e getirilerek satılacağı ihbarı üzerine kent girişinde araçlarda uygulama yaptı.

Ortaköy kavşağında yapılan uygulamada durdurulan bir otomobili inceleyen ekipler, aracın el freni kutusunda 988 gram metamfetamin buldu.

Satışa hazır paketlenmiş uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü E.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.İ. "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.