Otomobilin akaryakıt istasyonuna çarpması güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, akaryakıt istasyonundaki pompanın koruma demirine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 70 DY 793 plakalı otomobil, Konya-Karaman karayolu İçeri Çumra Mahallesi yakınlarında, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren otomobil, yakıt pompasının koruma demirine çarparak durabildi.
Kazada, araçta bulunan Adviye (59) ve Naksiye Güzel (18) yaralandı.
Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Görüntülerde, yakıtı biten bir aracı itenlerin arkasından geçen otomobilin, hızla istasyona girmesi ve koruma demirine çarpması görülüyor.