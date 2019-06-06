Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Akçin, Akıncılar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Temel Akçin (86) yönetimindeki 28 DK 772 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi Değirmenderesi Köprüsü yakınlarında karşı...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Akçin, Akıncılar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.