Otomobil bagajında yavru köpekler yakalandı

EDİRNE - (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında, Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen 15 yavru köpek yakalandı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Z.M.N idaresindeki otomobil gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.

Kontrolde bagajda samoyed, pekinez, pug ve king charles cinsi 15 yavru köpek olduğu tespit edildi.

Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, sürücü Z.M.N hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Salih Baran