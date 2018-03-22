Otomatik araç yıkama makinelerinin para kasası soyuldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'deki petrol istasyonlarında bulunan otomatik araç yıkama makinelerinin para kasaları soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 3 petrol istasyonunda bulunan otomatik araç yıkama makinelerinin para kasaları, kırarak soyuldu.

Petrol istasyonları yetikilerince yapılan şikayet sonucu olayı araştıran polis, şüpheli olarak belirlenen Ö.T, M.O. ve O.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 11:54