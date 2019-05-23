"Otobüs şoförleri trafik kurallarına uyarak örnek olmalı"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uyarak diğer sürücülere örnek olmaları gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Polisevi'ndeki toplantıda, otobüs, tur, servis şoförlerine genel bilgilendirme ve uymaları gereken trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Vali İbrahim Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte faaliyet gösteren otobüs, tur ve servis firmaları yetkilileri ile şoförlerinin kent içinde ve kara yolunda trafikte alınacak tüm tedbirlere istisnasız uymalarını istediklerini ifade etti.

Yolcu taşımacılığı yapan şoförlerinin aşırı hız yapmama, emniyet kemeri kullanma, aracı yorgun kullanmama, trafik kurallarına uyma gibi konularda daha hassas olmaları gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Her yıl çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği trafik kazaları, ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Yaz mevsiminin etkisi ve Ramazan Bayramının da yaklaşması ile beraber otobüs taşımacılığı artıyor. Bu duruma bağlı olarak şehirlerarası kara yolları üzerinde yolcu taşıyan araçların karıştığı kazalarda ölüm ve yaralanma hadiselerinin de arttığı görülmektedir. Otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uyarak diğer sürücülere örnek olmaları gereklidir."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Karayolları Şube Şefi Erkan Kılıç, Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, Emniyet ve Jandarma Trafik Şube Müdürleri, trafik amirleri, ilgili kurum yetkilileri, firma sahipleri ve şoförler katıldı.