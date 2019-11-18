'Osmanlı'dan Günümüze' filografi sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İhsan Erdem'in kişisel filografi sergisi "Osmanlı'dan Günümüze" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide, sanatçının Fatih Sultan Mehmet, Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, bayrak ve logo gibi farklı konularda hazırladığı 50 eser yer aldı.

Müzik dinletisiyle başlayan açılış etkinliğinde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, "Bu güzel eserleri ortaya koyan değerli kardeşimize teşekkür ediyorum. Filografi emek, zaman ve fedakarlık isteyen bir sanat." dedi.

Sanatçının eserlerini alın teriyle, samimiyetle, emekle ve büyük gayretlerle ortaya koyduğunu dile getiren Boyraz, "Güzel insanlar güzel işler başarır. Burada da bir başarı hikayesi var." ifadesini kullandı.

"Bugüne kadar 200 eser yaptım"

Filografi sanatçısı İhsan Erdem ise bir yıl Pendik Belediyesinin kurslarında eğitim aldıktan sonra başladığı çalışmalarında bugüne kadar 200'e yakın eser hazırladığını söyledi.

Sergide yer alan Fatih Sultan Mehmet, Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz gibi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdem, "Esmaül Hüsna" tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini kaydetti.

Esmaül Hüsna tablosunu 9 aylık bir çalışma sonucu 3 sene önce tamamladığını ifade eden Erdem, "Daha önceki sergilerimde bu çalışmam için bana göre yüksek miktarlar teklif edenler oldu. Fakat ilk çivi çakmaya başladığımdan bu yana benim hayalim ve hedefim bu tabloyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek." dedi.

Osmanlı'da filografi sanatının terapi amaçlı da kullanıldığını anlatan Erdem, "Çivi çakmaya başladığımda bütün her şeyi unutuyorum. Benim belli bir çizgim var ve o çizgi üzerinde çivileri tek tek çakıyorum. Tamamen ona yoğunlaştığım için her şeyi unutuyorum, stresim gidiyor." diye konuştu.

İstanbul'daki özel bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan, Erdem, "Çalışmalarımın hepsini kendi evimde yapıyorum. Lüzumsuz yerlerde vakit harcamıyorum, evime geliyorum ailemle beraber evimde bu tarz şeylerle vakit geçiriyorum." dedi.

Erdem, 6 yıldır filografi sanatıyla uğraştığını, 4. kez kişisel sergi açtığını, pahalı bir sanat olduğu için imkanları el verdiği sürece sanatını icra etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ziyarete açılan sergi, 25 Kasım'a kadar gezilebilecek.