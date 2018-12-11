OSB'ye talepler başladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine kazandırılması hedeflenen organize sanayi bölgesine yatırımcıların ön taleplerinin alınmaya başlandığı bildirildi.

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Levent Koçak, arsa ön talep tahsis formlarının verilmesi hususunda üyelere bilgi verildiğini kaydetti.

Organize sanayi bölgesinin alt yapı kısımlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Koçak, "Arsa sorunları çözüldü, arsaların organize sanayi bölgesi adına tescili yapıldıktan sonra yatırımcıların buraya gelmeleri hususunda müteşebbis heyeti olarak karar aldık. Ön talep formlarını toplamaya başladık.'' diye konuştu.

Koçak, organize sanayi bölgesinin Şereflikoçhisar'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve diğer sektörlerde de bir lokomotif görevi göreceğini aktardı.

Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi için arsa ön talep tahsis başvuru sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi.

Alt yapı çalışmalarının ihale aşamasına gelindiği organize sanayi bölgesinde 2019 yılında fabrikaların faaliyete başlamasının hedeflendiği bildirildi.



