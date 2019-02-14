OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ni TÜYAP işletecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile TÜYAP arasında OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin birinci etabının işletilmesi için 10 yıllık protokol imzalandı.

OSB Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2017 yılının nisan ayında temeli atılan OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin inşaatının birinci etabı olan 18 bin metrekarelik kısmının mart ayında hizmete gireceğini söyledi.

Fuar merkezinin ikinci etabına Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) 11 milyon 500 bin liralık destek verdiğini anlatan Nursaçan, "30 bin metrekaresi kapalı toplamda 150 bin metrekarelik alana sahip olan fuar ve kongre merkezi şehrimize uzun yıllar hizmet edecektir. Merkezimiz için katkılarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ise artık fuarı ziyaret edip iş bağlantısı kurmak isteyenlerin üretim tesislerini de görmeyi istediklerini belirtti.

Fuarcılığın farklı bir alana doğru gittiğini ifade eden Alagöz, "Kayseri OSB'nin Türkiye'ye kazandırdığı bu büyük eser sayesinde fuara gelen ziyaretçiler, artık sadece stantlardaki ürünlerle sınırlı kalmayacak. Üretim tesisimizi, ekosistemimizi, yani iddialı olduğumuz sektörün bütün bileşenleriyle beraber Kayserimizi daha iyi görecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nursaçan ile Alagöz arasında protokol imzalandı.

Daha sonra yapımı devam eden fuar alanında incelemelerde bulunuldu.