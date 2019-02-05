Ortaokul öğrencisi kitap yazdı

YOZGAT (AA) - Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ezgi Cansever, "Masal Damlaları" isimli kitap yazdı.

Kitabını, okul müdürü Tahsin Akdeniz ve babası öğretmen Sezer Cansever ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci’ye hediye eden Cansever, ilk kez bir kitap yazmayı denediğini ve yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu kitabı tamamladığını belirtti.

Kitabı inceleyen Ekinci, "Bu yaşta bir öğrencinin bu kadar güzel bir masal kitabı yazması ender görülen bir olay. Ezgi Cansever'e kitap yazmaya devam etmesini öneriyorum. Bu çalışması okul başarısına da katkı sağlayacaktır." dedi.