Ortaokul öğrencileri temizlik robotu yaptı

KONYA (AA) - Konya'da Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bahadır Yalçınkaya, öğrencileriyle birlikte yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu temizlik yapabilen robot tasarladı.



İsmail Hakkı Tonguç İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bahadır Yalçınkaya, öğrencileri Mustafa Çelik ve Zeki Gülüm ile yeni bir proje için çalışmaya koyuldu.



Okulun atölyesinde yaklaşık 3 aydır çalışan ekip, yazılım ve tasarımı kendilerine ait, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen temizlik robotu yaptı.



Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirmek için parçaları alıp yazılımını okulda yaptıklarını söyledi.



Çocuklara da yazılım yapmayı ve parçaları birleştirmeyi öğrettiklerini anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:



"Çocuklarımız bilişim kursumuz sayesinden algoritmasını oluşturarak temizlik robotunun nasıl yapılacağını öğrendiler. Biz de bu bilgilerimizi TÜBİTAK ile paylaşmak istedik. Bu şimdilik prototip. Bunun üzerinde aynı malzemeleri kullanarak daha gelişmiş modellerini de yapma şansımız var. Ancak bunun için destek gerekiyor. Eğer destek bulursak inşallah daha güzel işlere imza atabiliriz."



Temizlik robotunun yapımında emeği geçen 5. sınıf öğrencisi Mustafa Çelik de Bilişim Teknolojileri Dersi'nde öğrendiklerini uygulamaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.



Çelik, derste öğrendiklerini çözüm odaklı kullanarak bir çöp robotu yaptıklarını belirterek, "Gelecekte robotları kullanarak insanlar zamandan tasarruf sağlayacak. Yaklaşık 15 günlük bir çalışmayla bunu meydana getirebildik. Hedefim ilerde robot yapan bilim adamı olmak." dedi.



İsmail Hakkı Tonguç İHO Müdürü Mesut Aydınalp ise okulun bahçesine kurdukları sergide yaklaşık 40 projenin bulunduğunu söyledi.



Sergideki 30 projenin TÜBİTAK destekli olduğunu vurgulayan Aydınalp, "Bütün bu projeleri burada sunmaktan çok mutlu olduk. Özellikle öğrencilerimizin bu tarz projelere gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Küçüklerimiz özellikle robotik kodlamaya çok ilgililer. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha güzel projelere imza atacağız." diye konuştu.



Sergide düzenlenen yarışmada tasarım robotuyla birinci seçilen 5. sınıf öğrencisi Zeki Gülüm ise ödüle layık görülerek madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.



