Ortaköy'de 2 bin dekar alanı sulayacak tesis tamamlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Özel İdaresi tarafından 2018 yatırım programında yer alan Ortaköy ilçesi Harmandalı köyü Yağmurlama Sulama Sistemi Tesisi tamamlandı.

Aksaray Valisi Ali Mantı yapımı tamamlanan sulama tesisi ile ilgili yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğünün 2018 yılı yatırım programı içerisinde bulunan Harmandalı Yağmurlama Sulama Tesisi (YAS) tamamlanarak vatandaşların hizmetini sunulduğunu tesisisin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vali Ali Mantı, proje bedeli 2 milyon 700 bin lira olan ve yaklaşık 2 bin dekar alanı sulayacak tesisin Harmandalı Sulama Kooperatifi işletme sahasında yer alan tarım işletmelerine sulama suyu sağlayacağını belirtti.

Vali Mantı, "Tamamlanan proje ile yöre halkının sulama ihtiyacı bu proje ile giderilecek ve aynı zamanda verim ve kalite artışı sağlanarak aynı alanda daha yüksek gelir elde edilecek. Suyun iletilmesi ve tarla içi uygulamalarının en az kayıpla yapılması aynı zamanda toprağın aşınmasını da önlemiş olacaktır." dedi.