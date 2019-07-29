Orta'da yağmur ve şükür duası

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Tutmaçbayındır köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Tutmaçbayındır Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından köy okulunda düzenlenen etkinlikte, mevlid okundu dua edildi.

Kaymakam Cihan Abukan, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Bu tür şenlikler sayesinde akrabaların bir araya geldiğini ve bağların güçlendiğini dile getiren Abukan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Ramazan Çavuş da etkinliğin bu yıl ilkini düzenlediklerini ancak geleneksel hale getireceklerini belirtti.

Köy halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Çavuş, bu tür etkinliklerde birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıktığını ifade etti.

Programa, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, AK Parti İlçe Başkanı Halil Akpunar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.